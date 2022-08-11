В МЧС сообщили о пожаре на территории воинской части в подмосковном Долгопрудном
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Долгопрудный, улица Восточная, напротив дома № 33», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 1,2 тыс. квадратных метров.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, по данному адресу находится воинская часть.
3 августа на складе OZON в Подмосковье произошёл пожар.
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания. В результате ЧП пострадали 11 человек.