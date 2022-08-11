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В МЧС сообщили о пожаре на территории воинской части в подмосковном Долгопрудном

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На территории воинской части в подмосковном Долгопрудном произошёл пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Долгопрудный, улица Восточная, напротив дома № 33», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 1,2 тыс. квадратных метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, по данному адресу находится воинская часть.

3 августа на складе OZON в Подмосковье произошёл пожар.

СК возбудил уголовное дело по факту возгорания. В результате ЧП пострадали 11 человек.

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