Площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 55 тысяч квадратных метров
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«Площадь здания складского комплекса — 75 тыс. кв. м. Площадь возгорания составляет 55 тыс. кв. м», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что по факту пожара на складе OZON под Истрой возбуждено уголовное дело. Поджог является основной версией пожара на складе OZON в Подмосковье.
3 августа телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию с пожаром на складе под личный контроль.