Площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 55 тысяч квадратных метров

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что площадь пожара на складе OZON в Московской области выросла до 55 тыс. кв. м.

«Площадь здания складского комплекса — 75 тыс. кв. м. Площадь возгорания составляет 55 тыс. кв. м», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что по факту пожара на складе OZON под Истрой возбуждено уголовное дело. Поджог является основной версией пожара на складе OZON в Подмосковье.

3 августа телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию с пожаром на складе под личный контроль.