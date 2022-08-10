военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Карьерный консультант Минаева объяснила популярность творческих профессий

Короткая ссылка
Карьерный консультант Татьяна Минаева объяснила популярность творческих профессий.
Карьерный консультант Минаева объяснила популярность творческих профессий
  • Gettyimages.ru
  • © Kelvin Murray

«У слова «творчество» очень позитивный образ. У многих творческие профессии ассоциируются с восхищением, реализацией, богатством, с тем, что не надо напрягаться», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, сложности в работе представителей творческих специальностей остаются за кулисами.

«Если будет выступать огромное количество технических директоров, людей, которые прошли путь от инженера до большой управленческой роли, и они будут мотивационно рассказывать про кейсы и примеры, про профессию и её результат, про успешные карьерные траектории, то люди увидят ценности и возможности технических профессий», — отметила эксперт.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить