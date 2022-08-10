Карьерный консультант Минаева объяснила популярность творческих профессий

Карьерный консультант Татьяна Минаева объяснила популярность творческих профессий.

«У слова «творчество» очень позитивный образ. У многих творческие профессии ассоциируются с восхищением, реализацией, богатством, с тем, что не надо напрягаться», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, сложности в работе представителей творческих специальностей остаются за кулисами.

«Если будет выступать огромное количество технических директоров, людей, которые прошли путь от инженера до большой управленческой роли, и они будут мотивационно рассказывать про кейсы и примеры, про профессию и её результат, про успешные карьерные траектории, то люди увидят ценности и возможности технических профессий», — отметила эксперт.

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