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Дизайнер Секерин рассказал о правилах организации офисного пространства

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Руководитель студии дизайна интерьеров Андрей Секерин рассказал о правилах организации офисного пространства.
Дизайнер Секерин рассказал о правилах организации офисного пространства
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

«Какого-то универсального решения не существует, но проектирование комфортного пространства начинается с продуманной планировки. Для этого необходимо понимание процессов: сколько в офисе сотрудников, какие у них задачи, кто с кем взаимодействует», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, многое зависит от функционала сотрудников. Например, если работа связана с приёмом посетителей, то приходящие не должны ходить через опенспейс, где работают юристы или бухгалтеры.

«Кроме того, в помещении должна быть переговорная, что позволит общаться с посетителями, никому не мешая», — уточнил Секерин.

В цветовом решении эксперт советует отталкиваться от корпоративных цветов.

«Но лучше для офисной работы использовать нейтральные, спокойные, светлые цвета, чтобы людей ничто не отвлекало», — пояснил он.

Ранее архитектор и дизайнер Евгений Коблов посоветовал не экономить на черновой отделке при ремонте жилья.

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