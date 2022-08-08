военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Архитектор Коблов посоветовал не экономить на черновой отделке при ремонте жилья

Короткая ссылка
Архитектор и дизайнер Евгений Коблов посоветовал не экономить на черновой отделке при ремонте жилья.
Архитектор Коблов посоветовал не экономить на черновой отделке при ремонте жилья
  • Gettyimages.ru
  • © EMILI_VISION

«Если вы решаете сделать ремонт с нуля, не экономьте на черновой отделке. Многие пытаются сделать её самостоятельно, покупают некачественные материалы, смотрят ролики в интернете и думают, что сами справятся. Однако это большая ошибка. Результат вас, скорее всего, разочарует», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Также нежелательно экономить на строительной бригаде и дизайнерах, считает Коблов.

«Настоятельно рекомендую забыть фразу «Нам нужно что-то подешевле», когда речь идёт об отоплении, электричестве и воде», — отметил эксперт.

Важным пунктом он назвал и сантехнику.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить