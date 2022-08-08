Архитектор Коблов посоветовал не экономить на черновой отделке при ремонте жилья

Архитектор и дизайнер Евгений Коблов посоветовал не экономить на черновой отделке при ремонте жилья.

«Если вы решаете сделать ремонт с нуля, не экономьте на черновой отделке. Многие пытаются сделать её самостоятельно, покупают некачественные материалы, смотрят ролики в интернете и думают, что сами справятся. Однако это большая ошибка. Результат вас, скорее всего, разочарует», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Также нежелательно экономить на строительной бригаде и дизайнерах, считает Коблов.

«Настоятельно рекомендую забыть фразу «Нам нужно что-то подешевле», когда речь идёт об отоплении, электричестве и воде», — отметил эксперт.

Важным пунктом он назвал и сантехнику.

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