В Подмосковье пассажиры оплатили «Стрелкой» более 40 млн поездок с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
Чаще всего пассажиры покупали такие билеты в Королёве. Далее следуют Химки и Ногинск.
Самым популярным маршрутом назван № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»)».
Ранее НСН со ссылкой на Москомархитектуру сообщала, что в пространстве под мостом Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды появится мост для велосипедных и пешеходных прогулок.