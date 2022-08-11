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В Подмосковье пассажиры оплатили «Стрелкой» более 40 млн поездок с начала года

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В Московской области пассажиры оплатили транспортной картой «Стрелка» более 40 млн поездок на автобусах Мострансавто с начала 2022 года. За лето произведено 11,4 млн транзакций.
В Подмосковье пассажиры оплатили «Стрелкой» более 40 млн поездок с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает телеканал «360».

Чаще всего пассажиры покупали такие билеты в Королёве. Далее следуют Химки и Ногинск.

Самым популярным маршрутом назван № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»)».

Ранее НСН со ссылкой на Москомархитектуру сообщала, что в пространстве под мостом Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды появится мост для велосипедных и пешеходных прогулок.

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