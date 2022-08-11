В Подмосковье пассажиры оплатили «Стрелкой» более 40 млн поездок с начала года

В Московской области пассажиры оплатили транспортной картой «Стрелка» более 40 млн поездок на автобусах Мострансавто с начала 2022 года. За лето произведено 11,4 млн транзакций.

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