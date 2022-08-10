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Власти Калининграда напомнили Литве о возможности изменить законы для оплаты транзита

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Литва может изменить своё законодательство и открыть казначейский счёт для оплаты железнодорожного транзита в Калининградскую область, это вопрос желания, заявили в правительстве российского региона.
Власти Калининграда напомнили Литве о возможности изменить законы для оплаты транзита
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«Это суверенное государство, которое может поправить своё законодательство так, как считает нужным. Это вопрос желания», — заявил РИА Новости глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис ранее заявил, что решение о прекращении приёма платежей из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки и государство на них повлиять никак не может.

Лысков, в свою очередь, отметил, что до этого Šiaulių bankas назначили единственным финансовым институтом для обслуживания калининградского транзита.

Он также назвал странным позицию Литвы, согласно которой способы оплаты железнодорожного транзита в Калининградскую область должна искать российская сторона.

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