Суд в Москве оштрафовал «Новую газету» за злоупотребление свободой массовой информации
- РИА Новости
«Постановлением Симоновского районного суда Москвы АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета»... был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей», — приводит ТАСС заявление.
Ранее Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты».