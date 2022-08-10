Суд в Москве оштрафовал «Новую газету» за злоупотребление свободой массовой информации

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 350 тыс. рублей издание «Новая газета» за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

РИА Новости

«Постановлением Симоновского районного суда Москвы АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета»... был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей», — приводит ТАСС заявление. Ранее Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты».