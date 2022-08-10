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Психолог Кузьмина посоветовала родителям не спешить с решением поменять сад на школу

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Клинический психолог, нейропсихолог сервиса Budu Алевтина Кузьмина посоветовала родителям не спешить с решением поменять сад на школу.
Психолог Кузьмина посоветовала родителям не спешить с решением поменять сад на школу
  • Gettyimages.ru
  • © golero

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что ребёнок должен эмоционально созреть, а готовность к школе — понятие комплексное.

Эксперт рекомендует обратить внимание на интеллектуальную зрелость детей — развитие функций внимания, памяти и мышления.

«Ребёнок должен быть готов к целенаправленной самостоятельной деятельности, восприятию инструкций от взрослого человека», — пояснила она.

По её словам, не менее важен и навык самообслуживания.

«Если у ребёнка имеются выраженные трудности, например он не может усидеть на месте, не может адекватно коммуницировать со сверстниками или принимать правила, нужно задаться вопросом, почему так происходит. Важно понять, происходило ли это всегда или проблема появилась недавно», — считает Кузьмина.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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