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На Московской конференции по безопасности обсудят АТР и Европу

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что на Московской конференции по безопасности обсудят Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку и Европу.
На Московской конференции по безопасности обсудят АТР и Европу
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Запланированы выступления глав военных ведомств и руководителей международных организаций, авторитетных экспертов в области безопасности, которые уже обратились к нам и заранее запросили такую возможность», — рассказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, конференция начнётся с выступления главы Минобороны России Сергея Шойгу, которое будет посвящено ключевым проблемам глобальной и региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Минобороны открыло на своём сайте аккредитацию для представителей российских и зарубежных СМИ на Х Московскую конференцию по международной безопасности.

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