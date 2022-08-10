На Московской конференции по безопасности обсудят АТР и Европу

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что на Московской конференции по безопасности обсудят Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку и Европу.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Запланированы выступления глав военных ведомств и руководителей международных организаций, авторитетных экспертов в области безопасности, которые уже обратились к нам и заранее запросили такую возможность», — рассказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, конференция начнётся с выступления главы Минобороны России Сергея Шойгу, которое будет посвящено ключевым проблемам глобальной и региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Минобороны открыло на своём сайте аккредитацию для представителей российских и зарубежных СМИ на Х Московскую конференцию по международной безопасности.