военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-сотруднице Первого канала Овсянниковой предъявили обвинения по делу о фейках об армии

Короткая ссылка
Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинения по делу о фейках против российской армии, заявил её адвокат Дмитрий Захватов.
Экс-сотруднице Первого канала Овсянниковой предъявили обвинения по делу о фейках об армии
  • AFP

«Ей предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК России, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сообщил он РИА Новости.

По словам защитника, в соответствии с протоколом задержания сегодняшнюю ночь Овсянникова проведёт в ИВС на Петровке.

В настоящее время проводится допрос, рассматриваются возможные варианты избрания меры пресечения.

«Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы», — добавил Захватов.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

Также 10 августа в дом экс-сотрудницы Первого канала пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статье о фейках о ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить