Экс-сотруднице Первого канала Овсянниковой предъявили обвинения по делу о фейках об армии

Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинения по делу о фейках против российской армии, заявил её адвокат Дмитрий Захватов.

«Ей предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК России, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сообщил он РИА Новости.

По словам защитника, в соответствии с протоколом задержания сегодняшнюю ночь Овсянникова проведёт в ИВС на Петровке.

В настоящее время проводится допрос, рассматриваются возможные варианты избрания меры пресечения.

«Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы», — добавил Захватов.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

Также 10 августа в дом экс-сотрудницы Первого канала пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статье о фейках о ВС России.