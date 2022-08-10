Адвокат: к экс-сотруднице Первого канала Овсянниковой пришли с обыском
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на её адвоката Дмитрия Захватова.
«Уголовное дело возбуждено по ст. 207.3 УК России в ГСУ СК России», — заявил адвокат.
Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, на Овсянникову возбудили дело о фейках о российских ВС. Также источник подтвердил, что у неё проводятся обыски.
Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России.