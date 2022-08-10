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МВД России объявило в розыск соучредителя компаний Bryanston Group Кройхера

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Соучредителя и директора компаний Bryanston Group Фабиана Кройхера объявили в розыск по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
МВД России объявило в розыск соучредителя компаний Bryanston Group Кройхера
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении гражданина Германии Фабиана Кройхера меры пресечения в виде заключения под стражу заочно... Он объявлен в розыск», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что гражданина Германии обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее Московский городской суд признал законным избрание заочного ареста в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.

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