В Екатеринбурге женщина пыталась продать семилетнего сына за 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге задержана женщина, пытавшаяся продать своего семилетнего сына. Ей предъявлено обвинение в торговле детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемая разместила в соцсетях объявление о продаже ребёнка в другую семью.

«В процессе общения с одной из «потенциальных покупательниц» женщина уточнила, что продаст ребёнка за 300 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Её задержали при получении части денег в одном из ТЦ Екатеринбурга.

В декабре 2020 года следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении трёх женщин из Казахстана, которые подозревались в торговле детьми.