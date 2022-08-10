В Екатеринбурге женщина пыталась продать семилетнего сына за 300 тысяч рублей
- РИА Новости
По версии следствия, обвиняемая разместила в соцсетях объявление о продаже ребёнка в другую семью.
«В процессе общения с одной из «потенциальных покупательниц» женщина уточнила, что продаст ребёнка за 300 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.
Её задержали при получении части денег в одном из ТЦ Екатеринбурга.
В декабре 2020 года следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении трёх женщин из Казахстана, которые подозревались в торговле детьми.