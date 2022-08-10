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В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру

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В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и четырёхлетнюю сестру. Обе пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии.
В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру
  • РИА Новости

Об этом информирует следственное управление СК по региону.

По данным СК, 10 августа из одной из квартир на улице Молодёжной в больницу доставили местную жительницу 1982 года рождения и её четырёхлетнюю дочь с множественными ранениями жизненно важных органов. 

Согласно предварительным данным, напасть с ножом на мать и сестру могла 12-летняя старшая дочь. Сейчас она находится в отделе полиции, с ней работают психологи. 

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Белгородской области подросток напал на женщину с ребёнком, подозреваемого задержали, пострадавших госпитализировали. 

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