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Подросток напал на женщину с ребёнком в Белгородской области

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Подросток напал на женщину с ребёнком в Белгородской области, подозреваемого задержали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета.
Подросток напал на женщину с ребёнком в Белгородской области
  • РИА Новости

По данным СК, женщина и ребёнок находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

«Нападавшему 16 лет», — заявили в СК.

Как заявили в региональном управлении МВД, 9 августа в дежурную часть полиции по Белгородскому району поступило сообщение о нападении на 24-летнюю женщину и шестилетнего ребёнка в дендрарии села Бессоновка. 

Женщину и ребёнка госпитализировали. В рамках оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего подростка и передали его следственным органам. 

В марте в Подмосковье мужчина напал на пару, в ходе происшествия случайно пострадал ребёнок. 

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