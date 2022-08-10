Подросток напал на женщину с ребёнком в Белгородской области, подозреваемого задержали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета.

По данным СК, женщина и ребёнок находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

«Нападавшему 16 лет», — заявили в СК.

Как заявили в региональном управлении МВД, 9 августа в дежурную часть полиции по Белгородскому району поступило сообщение о нападении на 24-летнюю женщину и шестилетнего ребёнка в дендрарии села Бессоновка.

Женщину и ребёнка госпитализировали. В рамках оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего подростка и передали его следственным органам.

В марте в Подмосковье мужчина напал на пару, в ходе происшествия случайно пострадал ребёнок.