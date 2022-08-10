В молодёжном парламенте при Госдуме попросили ФАС проверить ситуацию с ценами на школьные товары

Председатель молодёжного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) запрос с просьбой проверить ситуацию с ценами на школьные товары.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В своём обращении Шатунов привёл данные «Платформы ОФД» о продажах с 15 по 31 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

«Во второй половине июля траты россиян на «школьный набор» выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. В среднем на сборы ребёнка в школу родители тратят 13 919 рублей», — отметил Шатунов.

В сумму входят школьная форма и обувь, запасные брюки или юбка, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, краски, пластилин, тетради, рюкзак.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.