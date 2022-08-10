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Эксперт Золотарёва заявила о высоком конкурсе на направление IT в колледжах

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Исполняющая обязанности ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарёва рассказала, какие направления пользуются наибольшей популярностью в колледжах.
Эксперт Золотарёва заявила о высоком конкурсе на направление IT в колледжах
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Самый большой конкурс традиционно отмечается на информационные технологии, педагогические специальности, лечебное дело», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, при выборе колледжа абитуриенты и их родители прежде всего смотрят на образовательную среду, в том числе на оснащение колледжей, набор профессий и специальностей, состав педагогов.

Золотарёва также отметила, что Институт развития профобразования по поручению Минпросвещения в этом году реализует пилотный проект по созданию в семи регионах колледжей креативных индустрий.

Кроме того, полагает эксперт, популярности колледжей способствует более быстрый выход на рынок труда — от двух с половиной лет.

«При этом ребята, которые начинают зарабатывать с уровня среднего профессионального образования, быстрее выходят на высокий чек по зарплате, так как они знакомы с деталями профессии, готовы работать», — пояснила она.

Как добавила Золотарёва, 80% и более выпускников трудоустраиваются по педагогическим, медицинским специальностям.

«Традиционно востребованы специалисты по добыче нефти и газа, по строительству и эксплуатации зданий, по сварочному производству, по технологиям машиностроения — это от 70% и более», — сообщила она.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

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