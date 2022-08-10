Эксперт Золотарёва заявила о высоком конкурсе на направление IT в колледжах
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«Самый большой конкурс традиционно отмечается на информационные технологии, педагогические специальности, лечебное дело», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, при выборе колледжа абитуриенты и их родители прежде всего смотрят на образовательную среду, в том числе на оснащение колледжей, набор профессий и специальностей, состав педагогов.
Золотарёва также отметила, что Институт развития профобразования по поручению Минпросвещения в этом году реализует пилотный проект по созданию в семи регионах колледжей креативных индустрий.
Кроме того, полагает эксперт, популярности колледжей способствует более быстрый выход на рынок труда — от двух с половиной лет.
«При этом ребята, которые начинают зарабатывать с уровня среднего профессионального образования, быстрее выходят на высокий чек по зарплате, так как они знакомы с деталями профессии, готовы работать», — пояснила она.
Как добавила Золотарёва, 80% и более выпускников трудоустраиваются по педагогическим, медицинским специальностям.
«Традиционно востребованы специалисты по добыче нефти и газа, по строительству и эксплуатации зданий, по сварочному производству, по технологиям машиностроения — это от 70% и более», — сообщила она.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.