В Подмосковье на образовательный семинар приехали 80 педагогов из Херсона и Мелитополя

В Московскую область на образовательный семинар приехали 80 педагогов из Херсона, Мелитополя и Бердянска.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

«Они живут и обучаются на базе областной гимназии им. Е.М. Примакова. Наши педагоги делятся с коллегами опытом, наработанными методиками преподавания. Это очень важная работа», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Отмечается, что в рамках события запланированы мастер-классы и деловые игры, а также экскурсии.

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