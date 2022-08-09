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В Подмосковье на образовательный семинар приехали 80 педагогов из Херсона и Мелитополя

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В Московскую область на образовательный семинар приехали 80 педагогов из Херсона, Мелитополя и Бердянска.
В Подмосковье на образовательный семинар приехали 80 педагогов из Херсона и Мелитополя
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

«Они живут и обучаются на базе областной гимназии им. Е.М. Примакова. Наши педагоги делятся с коллегами опытом, наработанными методиками преподавания. Это очень важная работа», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Отмечается, что в рамках события запланированы мастер-классы и деловые игры, а также экскурсии.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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