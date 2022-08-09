В Ростове-на-Дону проведут 400 мероприятий в честь Дня города

В Ростове-на-Дону проведут около 400 мероприятий в честь Дня города. Они пройдут с 15 по 18 сентября.

РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сити-менеджера Алексея Логвиненко. Программа включает фестиваль купечества, а также творческие встречи, научные конференции и концерты. Главным местом проведения праздничных мероприятий станет центр города — пешеходная зона в Соборном переулке и парк Горького. Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.