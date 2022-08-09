Заслуженный учитель Шевченко дала советы по подготовке первоклассника к школе

Преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Кубани Галина Шевченко дала советы по подготовке первоклассника к школе.

«Сейчас нужно продумать и распланировать рабочий день и режим ребёнка так, чтобы постепенно подвести его к мысли, что к 20:30 — 21:00 нужно перейти уже к тихим играм. Ложиться спать раньше нужно, чтобы не опаздывать в школу», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, психологически важно, чтобы первоклассник понимал, что придёт вовремя и у него будет время подготовиться.

Шевченко также посоветовала вместе с ребёнком пройтись до школы, выбрать безопасный маршрут.

«Ещё раз повторить правила безопасного поведения. Это важно, и это нужно делать заранее, не в последнюю неделю, безусловно», — отметила педагог.

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