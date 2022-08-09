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Подмосковные предприятия произвели 245 тысяч тонн хлеба с начала года

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Предприятия Московской области произвели 245 тыс. т хлеба с начала 2022 года.
Подмосковные предприятия произвели 245 тысяч тонн хлеба с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

«Объём производства хлеба 50 предприятиями и хозяйствами Московской области за июль 2022 года составил 30 тыс. т. Всего с начала года произведено 245 тыс. т хлеба», — сказал он.

В 2021 году Подмосковье вошло в тройку лидеров, выпустив 406 тыс. т продукта.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.

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