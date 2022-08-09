Специалист по информационной безопасности Волдохин предупредил о мошенниках на маркетплейсах

Специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин предупредил о мошенниках на маркетплейсах.

«Часто злоумышленник находит жертв на сайтах, которыми регулярно пользуются много людей. Например, под видом продавца он размещает на маркетплейсе товар по выгодной цене. Процесс покупки начинается для пользователя как обычно. Таким образом мошенник злоупотребляет доверием людей к этой площадке», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, в какой-то момент злоумышленник предлагает оплатить заказ заново в связи с необходимостью доставки с другого склада или под иным предлогом, но перевод совершается уже не через маркетплейс, а напрямую мошеннику.

Волдохин также рассказал, что мошенники могут использовать поддельные сайты, чтобы выманить личные данные, прежде всего банковские.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы в России создали единую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией.