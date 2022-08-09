Маркетплейсы в России создали систему по борьбе с контрафактом
- РИА Новости
«Российские онлайн-платформы договорились о совместном ведении единой цифровой информационной системы (ИС) по борьбе с контрафактной продукцией», — приводит заявление РИА Новости.
Уточняется, что на платформу будут вноситься данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавце таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение.
Информационную систему создали сервисы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» с целью повышения уровня доверия к интернет-торговле.
Ранее НСН со ссылкой на слова вице-мэра Москвы Владимира Ефимова сообщала, что в Москве за пять месяцев 2022 года оборот онлайн-покупок вырос на 26% и составил 3,6 трлн рублей.