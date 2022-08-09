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В «Росконтроле» рассказали, как выбрать безопасный школьный ранец

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Главный специалист экспертного центра «Росконтроль» Ирина Аркатова рассказала, как выбрать безопасный школьный ранец.
В «Росконтроле» рассказали, как выбрать безопасный школьный ранец
  • Gettyimages.ru

«Есть требования по весу и размеру ранца, вес школьного ранца для младшего возраста до шести лет — не более 700 г, для более старших школьников допускается до 1 кг. Для младших школьников обязательны спинка жёсткая, ортопедическая, широкие лямки», — заявила она в беседе с НСН.

По словам эксперта, хорошо, если спереди присутствует нагрудная стяжка, позволяющая распределить нагрузку при переносе.

Как отметила Аркатова, это важно, чтобы не испортить ребёнку осанку.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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