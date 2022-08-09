военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Ермолаев рассказал о динамике цен на школьные товары

Короткая ссылка
СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев рассказал о динамике цен на школьные товары.
Аналитик Ермолаев рассказал о динамике цен на школьные товары
  • РИА Новости

«Сейчас цены нормализуются, но не по всем товарам», — заявил он в беседе с НСН.

По словам эксперта, рюкзаки подорожали на 36%, при этом по дошкольным рюкзакам средний чек ниже.

«Если сравнивать с 2021 годом, то подорожание... на школьные принадлежности — на 50%», — сообщил Ермолаев.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить