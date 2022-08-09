Аналитик Ермолаев рассказал о динамике цен на школьные товары

СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев рассказал о динамике цен на школьные товары.

«Сейчас цены нормализуются, но не по всем товарам», — заявил он в беседе с НСН.

По словам эксперта, рюкзаки подорожали на 36%, при этом по дошкольным рюкзакам средний чек ниже.

«Если сравнивать с 2021 годом, то подорожание... на школьные принадлежности — на 50%», — сообщил Ермолаев.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.