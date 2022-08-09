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В «Союзформе» прокомментировали ситуацию с ценами на школьную форму

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Заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.
В «Союзформе» прокомментировали ситуацию с ценами на школьную форму
  • Gettyimages.ru

В беседе с НСН он заявил, что в среднем её стоимость выросла практически в два раза.

«Сегодня 80% школьной формы — это импортное производство, в том числе Белоруссия, Казахстан, основа — страны Азии, Турция, Вьетнам», — пояснил эксперт.

По мнению Богомолова, на данный момент, чтобы собрать ребёнка в школу, потребуется 20—50 тыс. рублей, в зависимости от региона и пожеланий родителей.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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