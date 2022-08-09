В Севастополе начался яхтенный поход «Паруса памяти Чёрного моря»

В Севастополе начался молодёжный историко-археологический яхтенный поход «Паруса памяти Чёрного моря».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Участниками акции стали 335 человек. Среди них — юнги Юнармии, курсанты Государственного морского университета имени Ушакова, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, студенты Морского колледжа Севастопольского госуниверситета, кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе и другие.

Они пройдут по маршруту Севастополь — Артек — Феодосия — Новороссийск — Керчь — Севастополь.

«Ребят ждёт увлекательная экскурсионная, спортивная программа, масса военно-патриотических мероприятий. Кроме того, юнги освоят основы управления парусным судном, ориентирование в море, сплотят свои экипажи. Надеюсь, многие из них приобщатся к морской профессии», — заявил начальник штаба движения «Юнармия» Севастополя Владимир Коваленко.

Завершится поход 23 августа.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала внесение в Госдуму законопроекта о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена».