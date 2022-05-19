Сенатор Гумерова рассказала детали проекта о движении детей и молодёжи «Большая перемена»

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала внесение в Госдуму законопроекта о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена».

Сенатор подчеркнула, что данный проект не является копией пионерии.

В то же время, всё лучшее, что было во Всесоюзной пионерской организации, по словам Гумеровой, будет разумным использовать.

«Мы много говорим о патриотизме, о воспитании гражданственности, любви к Родине, знании истории, но это невозможно сделать без участия самих детей. Если вспомнить советский опыт, то коллективная творческая деятельность детей, в которой они участвуют умом и сердцем, конкретными действиями — вот именно такой подход даёт наилучший результат», — рассказала она.

Парламентарий также отметила, что участие в этой организации будет добровольным.

«Важно учитывать инициативу самих детей, но в то же время профильные ведомства — Министерство просвещения, Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство культуры, Министерство спорта будут задействованы для того, чтобы вся палитра активности, направлений могла быть использована, и ведомства должны помогать и способствовать этому», — заключила собеседница RT.

В Госдуму 19 мая был внесён законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена».