Вице-спикер Госдумы Чернышов назвал основные цели движения «Большая перемена»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в беседе с RT о целях российского движения детей и молодёжи «Большая перемена», а также об инициаторах создания такой организации.

Как подчеркнул Чернышов, идея создания такого масштабного движения пришла от школьников, студентов, активных молодых граждан, которым небезразлична судьба страны.

По его словам, такие молодые люди активно формулируют свои идеи, чётко понимают, чего они хотят, и видят своё будущее неразрывно связанным с историей России.

Кроме того, вице-спикер Госдумы назвал три основные цели этого движения.

«Воспитательная, когда вместе ребята начинают постигать смысл главных ценностных ориентиров, которые есть у каждого человека. Узнают, в чём заключается ценность дружбы, коллектива, добра — всех тех универсальных базовых позиций, необходимых для развития личности», — заявил он.

Вторая цель, как объяснил собеседник RT, образовательная.

«Члены этого движения будут активно участвовать в формировании государственной образовательной политики России, не просто получать новые знания, но и обозначать цели образования, его необходимость», — рассказал Чернышов.

Третья — работа над созданием образа России будущего и воплощение его в жизнь.

«Я повторюсь, современная молодёжь нашей страны очень активна, ей не всё равно, в каком обществе, в каком мире предстоит жить», — заключил он.

В Госдуму 19 мая был внесён законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена».