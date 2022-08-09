Аксёнов: пятикилометровая зона оцепления введена в районе аэродрома в Новофёдоровке
- РИА Новости
Видео с его заявлением опубликовано в Telegram.
«В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей», — сказал Аксёнов.
Также он заявил, что МЧС контролирует ситуацию с возгораниями в районе аэродрома в Новофёдоровке.
В Минобороны России отметили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.