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Аксёнов: пятикилометровая зона оцепления введена в районе аэродрома в Новофёдоровке

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что пятикилометровая зона оцепления введена в районе аэродрома в Новофёдоровке, где произошли взрывы.
Аксёнов: пятикилометровая зона оцепления введена в районе аэродрома в Новофёдоровке
  • РИА Новости

Видео с его заявлением опубликовано в Telegram.

«В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей», — сказал Аксёнов.

Также он заявил, что МЧС контролирует ситуацию с возгораниями в районе аэродрома в Новофёдоровке.

В Минобороны России отметили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

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