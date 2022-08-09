Аксёнов: МЧС контролирует ситуацию с возгораниями в районе аэродрома в Новофёдоровке

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что МЧС контролирует ситуацию с возгораниями в районе аэродрома в Новофёдоровке. Он также добавил, что на месте достаточно бригад скорой помощи и санавиации.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Нахожусь в посёлке Новофёдоровка на месте. Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне — ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули — с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями», — сообщил Аксёнов.

Он также отметил, что на месте работают бригады скорой помощи и санавиация.

«Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью ещё никто не обращался», — добавил глава Крыма.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофёдоровки на западном побережье. В Минобороны России уточнили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

В связи с ЧП Аксёнов выехал на место происшествия.