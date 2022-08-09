Площадь лесных пожаров в Югре достигла 84 тысяч гектаров

В МЧС Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что площадь лесных пожаров в регионе достигла 84 тыс. га.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что 8 августа в регионе было 66 действующих природных пожаров на площади 83,8 тыс. га, на вечер вторника продолжают действовать 65 природных пожаров на площади 84,1 тыс. га, из них локализовано 20 возгораний.

Самая сложная обстановка в настоящий момент в Советском, Октябрьском и Березовском районах.

Для защиты от огня этих населённых пунктов на помощь пришла группировка спасателей МЧС России, всего к тушению пожаров привлекли более 1,5 тыс. человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа объявили режим ЧС из-за природных пожаров.