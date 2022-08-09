Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия мостового перехода в Череповце

Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия мостового перехода через реку Шексну в Череповце.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что открытие второго мостового сооружения в Череповце снимет высокую транспортную нагрузку на Октябрьский мост, создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексной, свяжет четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».

В середине июня сообщалось, что по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) — Хэйхэ (Китай) через реку Амур запустили грузовое движение.