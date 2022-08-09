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В Россотрудничестве наградили финалистов конкурса «Русский язык в Казахстане — новые горизонты»

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В Россотрудничестве наградили финалистов международного конкурса «Русский язык в Казахстане — новые горизонты».
В Россотрудничестве наградили финалистов конкурса «Русский язык в Казахстане — новые горизонты»
  • РИА Новости

Дипломы и подарки получили десять преподавателей. Для них также организовали культурную программу, чтобы они могли ознакомиться с достопримечательностями Москвы.

Всего в конкурсе приняли участие более полутора сотен учителей русского языка и литературы из Казахстана.

«Всё понравилось. Конкурс проходил прозрачно, честно. Мы гордимся тем, что стали победителями. Для нас, сельских учителей, увидеть свой труд и достижения, которые вышли на международный уровень, было очень важно», — заявила Гульмира Карибаева, преподаватель русского языка и литературы КГУ «Опорная школа имени Ахмета Байтурсынулы» за круглым столом.

Программа реализуется благодаря президентскому гранту.

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