«ВКонтакте» обновила ленту новостей в мобильном приложении

Социальная сеть «ВКонтакте» разработала обновлённую ленту новостей в мобильном приложении.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на данный момент обновление коснулось дизайна ленты, а также главного экрана приложения.

В новой ленте изменится дизайн: короткие посты будут отображаться напрямую в ленте, более длинные — открываться полностью при касании экрана, а для оценки публикаций теперь можно использовать двойное касание.

Информация о деталях следующих этапов пока недоступна.

Ранее пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что онлайн-сервис «VK Знакомства» первым в России среди дейтинг-сервисов запустил механизм поиска новых друзей или компании для похода на офлайн-фестиваль.