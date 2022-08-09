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«ВКонтакте» обновила ленту новостей в мобильном приложении

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Социальная сеть «ВКонтакте» разработала обновлённую ленту новостей в мобильном приложении.
«ВКонтакте» обновила ленту новостей в мобильном приложении
  • Gettyimages.ru

Как сообщается в пресс-релизе компании, на данный момент обновление коснулось дизайна ленты, а также главного экрана приложения. 

В новой ленте изменится дизайн: короткие посты будут отображаться напрямую в ленте, более длинные — открываться полностью при касании экрана, а для оценки публикаций теперь можно использовать двойное касание.

Информация о деталях следующих этапов пока недоступна.

Ранее пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что онлайн-сервис «VK Знакомства» первым в России среди дейтинг-сервисов запустил механизм поиска новых друзей или компании для похода на офлайн-фестиваль. 

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