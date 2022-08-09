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В водоёме в Волгоградской области обнаружено тело пропавшего пятилетнего мальчика

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В водоёме в Волгоградской области обнаружено тело пятилетнего мальчика, который накануне пропал в хуторе Медведев, когда отправился гулять на велосипеде.
В водоёме в Волгоградской области обнаружено тело пропавшего пятилетнего мальчика
  • РИА Новости

Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Дарья Буянова.

«В ходе проведения поисковых мероприятий водолазами было обнаружено и извлечено тело мальчика из водоёма. Признаки криминального характера смерти отсутствуют. В ближайшее время следователями СК РФ будет назначен комплекс экспертиз, в ходе проведения которых будет установлена в том числе причина смерти ребёнка», — передаёт слова Буяновой ТАСС.

По предварительным данным, ребёнок скончался в результате утопления. Расследование продолжается.

Ранее СУ СК России по Республике Бурятия сообщило, что на окраине бурятского села Творогово во время игры в яме погиб шестилетний мальчик.

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