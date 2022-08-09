В Москве сообщили о готовности новейшего онкоцентра почти на 90%
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Об этом пишет НСН.
«В помещениях началась укладка линолеума, ведутся отделочные работы по всем этажам, монтируются панели в операционных. Продолжаются работы по благоустройству территории», — сообщил Загрутдинов.
Будущий онкоцентр рассчитан на 570 коек, корпус оснастят современным медицинским оборудованием.
Это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны, резюмировал Загрутдинов.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.