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В Москве сообщили о готовности новейшего онкоцентра почти на 90%

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Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что готовность нового лечебно-диагностического комплекса имени Логинова составляет 87%.
В Москве сообщили о готовности новейшего онкоцентра почти на 90%
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет НСН.

«В помещениях началась укладка линолеума, ведутся отделочные работы по всем этажам, монтируются панели в операционных. Продолжаются работы по благоустройству территории», — сообщил Загрутдинов.

Будущий онкоцентр рассчитан на 570 коек, корпус оснастят современным медицинским оборудованием.

Это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны, резюмировал Загрутдинов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.

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