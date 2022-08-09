Учитель Александрова дала советы по сбору ребёнка в школу
- РИА Новости
Об этом пишет Тульская служба новостей.
По словам педагога, портфель должен быть с твёрдой спинкой, а пенал — мягкий и маленький. Карандаши стоит выбирать мягкие, ручки — надёжные и дорогие.
«Когда у ребят перестаёт писать ручка в середине урока, они начинают сильно волноваться, теряют контроль. Чтобы такого не было, не скупитесь на хорошую ручку», — посоветовала Александрова.
Тетради стоит выбирать с твёрдой обложкой, количество линеек в них должно быть умеренным, чтобы у ребёнка не рябило в глазах. Обложки на тетради лучше брать твёрдые.
Что касается красок и пластилина, то здесь предпочтение стоит отдать наборам с большим количеством цветов, подытожила учитель.
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