Суд продлил арест обвиняемого в массовом убийстве в университете Перми

Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого в массовом убийстве в пермском вузе Тимура Бекмансурова до 27 октября.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 27 октября», — заявил судья Сергей Коробейников.

Следующее заседание по делу назначено на 5 сентября.

В сентябре 2021 года 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета. Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.