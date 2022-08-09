Суд продлил арест обвиняемого в массовом убийстве в университете Перми
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 27 октября», — заявил судья Сергей Коробейников.
Следующее заседание по делу назначено на 5 сентября.
В сентябре 2021 года 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета. Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.