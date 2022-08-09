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Суд продлил арест обвиняемого в массовом убийстве в университете Перми

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Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого в массовом убийстве в пермском вузе Тимура Бекмансурова до 27 октября.
Суд продлил арест обвиняемого в массовом убийстве в университете Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 27 октября», — заявил судья Сергей Коробейников.

Следующее заседание по делу назначено на 5 сентября.

В сентябре 2021 года 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета. Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

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