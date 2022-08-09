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Страхование стало самой популярной сферой для поиска работы в Подмосковье

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В Московской области назвали самые популярные и востребованные вакансии. Лидерами по числу запросов стали позиции специалистов разного профиля — 2010 обратившихся.
Страхование стало самой популярной сферой для поиска работы в Подмосковье
  • РИА Новости

Как пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона, в Подмосковье заинтересованы в трудоустройстве на должность специалиста в страховой сфере, торговле и госсекторе.

«Следующие по популярности — это менеджеры и бухгалтеры», — уточнили в ведомстве.

Также соискатели ищут место начальника отдела, администратора, кладовщика, водителя автомобиля, инженера и т. д.

Ранее, как передавала НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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