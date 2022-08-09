Компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров 15 августа.

Об этом сообщается на сайте компании.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что магазины компании останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также на возврат и обмен товаров.

В июне компания объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что более 77% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России.