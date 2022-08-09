Компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров 15 августа
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте компании.
«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что магазины компании останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также на возврат и обмен товаров.
В июне компания объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что более 77% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России.