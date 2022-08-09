военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров 15 августа

Короткая ссылка
Компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров 15 августа.
Компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров 15 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте компании.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что магазины компании останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также на возврат и обмен товаров.

В июне компания объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что более 77% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить