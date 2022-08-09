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Депутат Шеремет предложил создать объединение государств по образу СССР

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу Советского Союза.
Депутат Шеремет предложил создать объединение государств по образу СССР
  • РИА Новости

«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что прообразом подобного объединения может стать СССР.

Создание такого союза независимых государств позволило бы странам сохранить и укрепить свой суверенитет, заключил Шеремет.

Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с Россией «стали считаться по-настоящему», о чём, в частности, говорят введённые Западом антироссийские санкции.

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