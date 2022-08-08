Павлиашвили провёл благотворительный концерт для беженцев из Донбасса в Волгограде

Певец, композитор Сосо Павлиашвили провёл благотворительный концерт для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в Волгограде.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

В сообщении говорится, что концерт прошёл в Волгоградском городском детско-юношеском центре. Его посетили более 400 зрителей из ЛНР и ДНР.

В конце мая в пресс-службе «Русской Медиагруппы» сообщали, что артисты «Русского Радио» посетили детей-беженцев из Донбасса в подмосковном Сергиевом Посаде.

В благотворительной акции приняли участие Сергей Лазарев, группа «Земляне», Анна Семенович, Роман Архипов, Маша Шейх и Ева Власова.