Павлиашвили провёл благотворительный концерт для беженцев из Донбасса в Волгограде
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.
В сообщении говорится, что концерт прошёл в Волгоградском городском детско-юношеском центре. Его посетили более 400 зрителей из ЛНР и ДНР.
В конце мая в пресс-службе «Русской Медиагруппы» сообщали, что артисты «Русского Радио» посетили детей-беженцев из Донбасса в подмосковном Сергиевом Посаде.
В благотворительной акции приняли участие Сергей Лазарев, группа «Земляне», Анна Семенович, Роман Архипов, Маша Шейх и Ева Власова.