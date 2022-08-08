Подлодка «Кронштадт» вышла на завершающий этап заводских испытаний
- РИА Новости
- © Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу «Адмиралтейских верфей».
Тестирование ходовых систем и бортового оборудования будет проводиться на полигоне в Финском заливе.
«Специалисты проведут проверку системы электродвижения, эффективности гидроакустического комплекса, технических средств и устройств на рабочей глубине», — говорится в сообщении.
Также планируется проверить торпедно-ракетное вооружение подлодки, её манёвренность и управляемость в различных режимах.
Ранее в Минпромторге заявили, что верфи России имеют заказы на 5,5 трлн рублей до 2035 года.