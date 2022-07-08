В Минпромторге заявили, что верфи России имеют заказы на 5,5 трлн рублей до 2035 года

Верфи России получили заказы на более чем 1000 судов до 2035 года с общим объёмом инвестиций в 5,5 трлн рублей. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

По его словам, у министерства есть перспективный план потребности в гражданских судах со стороны российских заказчиков на период до 2035 года.

«У нас до 2035 года заказов более чем на 1000 единиц судов с общим объёмом инвестиций более 5,5 трлн рублей», — приводит ТАСС заявление Евтухова.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские предприятия авиапромышленной отрасли обеспечены заказами как минимум на шесть лет.