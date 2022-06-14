Мантуров: авиаотрасль России обеспечена заказами минимум на шесть лет
«Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике», — сказал Мантуров в интервью газете «Коммерсантъ».
Он отметил, что авиационной отрасли оказывается значительная поддержка со стороны государства.
Ранее заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.