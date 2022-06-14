Мантуров: авиаотрасль России обеспечена заказами минимум на шесть лет

Российские предприятия авиапромышленной отрасли обеспечены заказами как минимум на шесть лет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике», — сказал Мантуров в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что авиационной отрасли оказывается значительная поддержка со стороны государства.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.