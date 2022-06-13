Борисов: запуск массового производства самолётов в России потребует от трёх до пяти лет

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Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.
Борисов: запуск массового производства самолётов в России потребует от трёх до пяти лет
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«Три — пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолётов различных классов», — заявил он в интервью РБК.

Борисов напомнил, что региональные самолёты Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610 позволят обеспечить новую логистику перевозок.

В марте стало известно, что темпы разработки и запуска в серийное производство российских самолётов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будут ускорены.

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