Борисов: запуск массового производства самолётов в России потребует от трёх до пяти лет

Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.

«Три — пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолётов различных классов», — заявил он в интервью РБК.

Борисов напомнил, что региональные самолёты Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610 позволят обеспечить новую логистику перевозок.

В марте стало известно, что темпы разработки и запуска в серийное производство российских самолётов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будут ускорены.