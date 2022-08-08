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Диетолог Круглова напомнила о роли жирных кислот в поддержании когнитивных функций

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова напомнила о роли жирных кислот в поддержании когнитивных функций.
Диетолог Круглова напомнила о роли жирных кислот в поддержании когнитивных функций
  • Gettyimages.ru
  • © RYUJI K

«Это омега-6 и омега-3. Особую ценность представляют омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в рыбе жирных сортов — лососёвых, сельди, скумбрии», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам врача, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты также содержатся в растительных маслах и некоторых орехах.

Как отметила Круглова, для поддержания мозговой активности важен и витамин D.

Кроме того, улучшению работы мозга способствует йод.

«Для этого можно использовать йодированную соль. В целом даже порядка 5 г в день будет достаточно для того, чтобы человек получал норму по йоду», — пояснила диетолог.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева беседе с URA.RU рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D.

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