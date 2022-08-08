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Иммунолог Логина посоветовала вести здоровый образ жизни для повышения иммунитета

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Иммунолог Надежда Логина дала советы по повышению иммунитета в преддверии осени.
Иммунолог Логина посоветовала вести здоровый образ жизни для повышения иммунитета
  • Gettyimages.ru
  • © shapecharge

«Вести здоровый образ жизни по возможности. Это не только отказаться или уменьшить вредные привычки. Но это значит полноценный сон для взрослых не меньше семи часов, для детей — восемь-девять часов. Прогулки, активные занятия лёгкими видами спорта для тех, кто не является профессиональным спортсменом», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, главное — регулярность занятий.

Как считает Логина, в рацион нужно ввести овощи и фрукты.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева беседе с URA.RU рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D.

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